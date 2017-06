Raffinerie für Gestaltung: Ein Ratgeber, der Gesundheitsthemen anspricht

Helsana wünschte sich eine Publikation, die auf die Bedürfnisse ihrer Kunden eingeht. Dabei stellte sich die Frage, in welcher Form die Krankenversicherung ihre Kundschaft am besten mit hilfreichen Themen rund um die Gesundheit informieren soll. Unter Berücksichtigung dieser Frage und des Claims von Helsana – «Engagiert für das Leben» – hat die Agentur Raffinerie für Gestaltung den «Ratgeber» gestaltet, wie es in einer Mitteilung heisst. Dieser sei in dieser Art und Weise noch nie von einer Krankenversicherung als Kommunikationsmittel eingesetzt worden.

Kundenspezifische Newsthemen, Image- und Produkteinformationen, die weniger langlebig sind, wurden in das separate Heft «Aktuell» ausgegliedert. Der «Ratgeber» soll sich als wertvolles und nachhaltiges Produkt etablieren, welches Einzeln oder als Sammlung zur Verbesserung der Gesundheit beitragen soll. Die Inhalte des «Ratgeber» und des «Aktuell» werden zusätzlich für den öffentlichen Blog von Helsana aufbereitet, wie es weiter heisst. In diesem könne man sich frei durch die vielfältigen Themenwelten mit informativen Berichten, Grafiken, Bildern und Videos bewegen. So schaffe man ein Bindeglied zwischen Print- und Digitalprodukt. (pd/tim)