Process: Eine fluide «Inspirationswelle» fürs KKL Luzern

Bisher setzte das KKL Luzern die Marke stark auf die ikonische Architektur des Gebäudes und die Weltklasse-Akustik des Konzertsaals. In der Zwischenzeit habe sich das Konzerthaus aber stark weiterentwickelt, heisst es in einer Mitteilung von Process. Neben Kulturveranstaltungen seien das Kongressgeschäft und die Gastronomie zu wichtigen Leistungsträgern herangewachsen.

Inspirierende Momente im Zentrum

In der Marke «KKL Luzern» sei das bisher nur bedingt zum Ausdruck gekommen. Insbesondere die «inspirierenden Momente und die Erlebnisqualität», die das KKL Luzern Gästen und Veranstalter biete, seien bisher wenig spürbar gewesen. Dies sollte sich im Rahmen eines Rebrandings ändern.

Ziel dabei: Die Aktualisierung und Schärfung der Markenpositionierung sowie die Neugestaltung der Marke. Einzelinterviews mit Key-Stakeholdern und Befragungen von verschiedensten Event-Gästen und Besuchern vor Ort waren zentrale Instrumente der 360°-Analyse, schreibt Process. Daraus hätten sich die Stärken und langfristigen Erfolgspotenziale des KKL Luzern herauskristallisiert.

Die Erkenntnisse verdichteten sich in mehreren Workshops zu einer klaren, «glaubwürdigen und differenzierenden» Positionierung. Im Zentrum würden dabei die inspirierenden Momente und einzigartigen Erlebnisse für alle Sinne stehen, die das KKL Luzern seinen Gästen und Veranstaltern biete.

Einfach, modular und flexibel

Die Markenpositionierung wurde in ein hochwertiges, visuelles Erlebnis übersetzt. Das übergeordnete Motiv der «Inspiration» zeigt sich unter anderem in Form eines grafischen Key-Visuals, der «Inspirationswelle». In digitalen Anwendungen kann sie durch ihre Bewegung Musik in Echtzeit visuell wiedergeben (vgl. Video).

«Die Welle steht für das, was im KKL in der Luft liegt: Die Aura, der Klang, das persönliche, emotionale Erlebnis. Jeder Gast nimmt die Welle anders war und verknüpft sie mit seinem persönlichen KKL-Moment. Die Inspirationswelle dient als sinnlicher, roter Faden in zahlreichen Kommunikationsmitteln», so CEO Philipp Keller im Interview mit persoenlich.com.

Modular und flexibel wie das neue Logo ist das ganze Design. Damit lassen sich alle Touchpoints kontextgerecht, konsistent und positionierungskonform bespielen – von Print über Online und Bewegtbild bis hin zu Anwendungen im Raum. Das KKL Luzern legte ausserdem Wert auf eine einfache Anwendung im Alltag. So das meiste effizient durch die Inhouse-Grafiker realisiert werden.

