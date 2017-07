Jung von Matt/brand identity: Eine Marke für CKW kreiert

Die Centralschweizerischen Kraftwerke rüstet sich für die Zukunft und treten neu unter einer Marke auf. Jung von Matt/brand identity hat die strategische Beratung für die Restrukturierung der Marke begleitet, die Positionierung ausgearbeitet und dazu einen neuen Markenauftritt entwickelt, wie es in einer Mitteilung der Agentur heisst. Die bisherigen Angebote von CKW, CKW Conex und CKW Fiber Services seien neu unter der Marke CKW zusammengeführt worden. Damit bündele CKW die Kräfte in der Markenführung und könne sich in einem wettbewerbsintensiven Umfeld mit einer starken Marke profilieren.

Die neu definierte Positionierung von CKW wurde im Markenversprechen «Wir machen Energie einfach» zusammengefasst. Einfachheit sei dabei Ausdruck der konsequenten Kundenorientierung von CKW, schreibt Jung von Matt/brand identity. Durch die Zusammenführung der Angebote werde Kunden und Partner ein einfacher und intuitiv verständlicher Zugang zu den modernen Nutzungsmöglichkeiten von Energie und Infrastruktur geschaffen.

Mit der Neuausrichtung wurde auch der Markenauftritt komplett überarbeitet. Mit dem reduzierten aber prägnanten Logo, einer verständlichen Formensprache und einer klaren Farb- und Bildsprache stehe die visuelle Identität von CKW ganz im Zeichen der neuen Identität: Inspirierend, einfach und klar, so die Agentur.

Jung von Matt/next realisiert eine responsive Website und hat aus den drei bisher unterschiedlichen Webseiten eine moderne Kommunikationsplattform geschaffen, welche die Kundenorientierung ins Zentrum stellt. Dank einem interaktiven Themenfinder gelangen die Kunden in nur drei Klicks zu den gesuchten Informationen.

Johnny Burn als «Markenbotschafter»

Um die neue CKW der Öffentlichkeit zu präsentieren, konzipierten Jung von Matt/Public Relations und JvM/brand identity einen Launch-Event in Luzern. Mit 50 Fahrzeugen verfügt CKW über die grösste eMobility-Flotte der Schweiz. Am 28. Juni fuhren daher Mitarbeitende und die Geschäftsleitung von CKW Passanten kostenlos mit Elektroautos durch die Stadt. Als kleines Extra kutschierte auch der Luzerner Comedian Johnny Burn im Namen von CKW durch Luzern. Flankierend kommunikative Massnahmen waren Radiospots und Printanzeigen in den lokalen Medien im Vorfeld des Events und eine breit angelegte Online Kampagne im Nachgang.

