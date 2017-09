Pünktlich zur IAA präsentiert sich die ZF Friedrichshafen AG (ZF) mit einem neuen Markenauftritt. Rund zweieinhalb Jahre nach der Übernahme des amerikanischen Konzerns TRW Automotive präsentiert sich ZF als «One Company», wie es in einer Agenturmitteilung heisst.

Im Zeichen der Vision Zero – eine Mobilität ohne Unfälle und Emissionen – begleitet die ZF nicht nur den digitalen Wandel der Mobilitätsbranche, sondern ist Motor für eine neue Ära der Mobilität. Als weltweit führender Technologiekonzern hat ZF die Innovationskraft und ein breites Produktportfolio für intelligent vernetzte Technologien und Systeme. Der neue Markenauftritt bringt dieses Selbstverständnis zum Ausdruck und bietet den Nährboden für das zukünftige Markenerlebnis.

«Um der Zukunft der Mobilität auch in der Kommunikation gerecht zu werden, haben wir den Markenauftritt komplett überarbeitet und modernisiert. Dabei war einerseits die Seriosität als Technologieführer und das Vertrauen in die Marke ZF von entscheidender Bedeutung – andererseits sollten unsere Innovationskompetenz und Leistungsfähigkeit prägnant zum Ausdruck gebracht werden», wird Stefan Schmitt, Director Marketing Communications, in der Mitteilung zitiert. Der Zeitpunkt sei ideal gewesen, um die «One Company» als sichtbares Zeichen der weitgehend abgeschlossenen und erfolgreichen Integration von TRW zu kommunizieren.

Als Kernelement des neuen Markenauftrittes wurde ein Key-Visual entwickelt: Das Flex-Grid. Inspiriert von der Schwarmintelligenz biologischer Systeme ist es ein sich ständig änderndes Element und illustriert die Vernetzung und das Zusammenspiel technologischer Systeme. Als prägendes Gestaltungselement kann es mit Bildern oder Kommunikationsinhalten interagieren und schafft eine eigenständige Dynamik über alle Medien hinweg.

Um die visuelle Kraft des Auftritts weiter zu stärken, wird das bekannte ZF-Blau dominant und flächig eingesetzt. Als differenzierende Markenfarbe schafft es nicht nur Identifikation, sondern gibt dem Auftritt eine grosszügige Bühne, auf der alle Kommunikationselemente plakativ zur Geltung kommen. Als Reminiszenz für die integrierte TRW-Organisation wird die Farbgebung durch die Akzentfarbe Rot ergänzt. Die neue Typografie wirkt technisch durchdacht und gibt der Marke Profil und Charakter.

Das markante und etablierte ZF-Logo wurde nicht verändert, kommt aber freigestellt zum Einsatz. Dadurch wird die Wahrnehmung verbessert, das Zeichen bekommt Raum und kann entsprechend seiner Bedeutung Souveränität ausstrahlen: Als weithin sichtbares Zeichen für die technologische Kompetenz.

«Da auch die Kommunikation zunehmend in digitalen Kanälen stattfindet, wurde bei der Entwicklung des Corporate Designs auf maximale Flexibilität gesetzt. Das Zusammenspiel der Markenelemente wird den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten digitaler Medien gerecht, ohne dabei an Prägnanz zu verlieren», so Philipp Braun, Leiter Advertising & Corporate Design bei ZF. «In der Summe ist ein intelligenter Auftritt entstanden, der ZFs globale und technologische Führungsrolle adäquat repräsentiert und die neue Ära der Mobilität erlebbar macht.»

Verantwortlich bei ZF Friedrichshafen AG: Christoph Horn (Senior Vice President Global Corporate & Marketing Communications), Stefan Schmitt (Director Marketing Communications), Philipp Braun (Leiter Advertising & Corporate Design); bei Jung von Matt/brand identity: Dr. Thomas Deigendesch (Gesamtverantwortung, Strategie & Beratung), Carine Labatut (Kundenverantwortung, Strategie & Beratung), Kathrin Fach (Leitung Kreation), Stefanie Behm, Simon Kassewalder, Micha Rückstein, Dorothee Argast (Design). (pd/cbe)