Die Brauerei Eichhof ist neu im Portfolio von HI Schweiz. Als erste Umsetzung wurde eine komplett neue Webseite erarbeitet. Diese wurde als Single-Page-Webanwendung programmiert, wie es in einer Mitteilung der Agentur heisst. Das bedeutet, die Website besteht aus einem einzigen HTML-Dokument, in welchem alle Inhalte bei Bedarf dynamisch geladen werden.

Konzeptionelles und inhaltliches Ziel sei gewesen, die Biersorten in den Mittelpunkt zu stellen. Wenig Text, viel Bild, getreu dem neuen Kampagnenmotto «Von Brauern, die lieber brauen als reden» (persoenlich.com berichtete). Über das Menü können die fünf Hauptnavigationspunkte erreicht werden.

«Die Unterseiten zu den einzelnen Bieren sind sicher das Highlight der Website», so Mathias Bamert, CEO und Projektleiter, gemäss Mitteilung. Die einzelnen Bierflaschen werden mittels flinkem Scrollverhalten grossflächig präsentiert. Weiter erfahren die User im Eventkalender diverses über aktuelle Event-Highlights. Oder sie können sich durch die Eichhof-Geschichte scrollen sowie Hintergrundinfos über das Pferdegespann in Erfahrung bringen.



Verantwortlich bei Eichhof: Christian Weise (Marketing Director), Sami Ackermann (Brand Manager), Janine Beeler und Remo Vinceré (Junior Brand Manager); verantwortlich bei HI Schweiz: Mathias Bamert (Beratung & Projektleitung), Yves Herger (Creative Direction), Philipp Michel (Art Direction), Jasmin Zurfluh (Illustration), Erich Herger (Text), Thomas Tresch (Programmierung; Binary One). (pd/maw)