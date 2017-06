Award CC: Eingabefrist bis 25. Juli verlängert

Cannes Lions 2017

Lohnt sich die Reise nach Cannes?

Warum Peter Brönnimann dieses Jahr zuhause bleibt und Dennis Lück einen Aufstand plant.

Peter Brönnimann und Livio Dainese bleiben dieses Jahr zuhause. Derweil will Dennis Lück an der Côte einen Aufstand anzetteln. Der amtierende «Werber des Jahres» sagt in der persoenlich.com-Umfrage: «Es geht ums Geld. Und das passt mir gar nicht.»

von Edith Hollenstein