Agentur am Flughafen: Einladungen mit Programm zum Aufrubbeln

Das Neuste zur Digitalisierung, ein spannender Austausch mit anderen Cracks und ein nach individuellen Wünschen zusammengestelltes Workshop-Programm: Das ist die Connecta 2018, heisst es in einer Mitteilung der Agentur am Flughafen. Das Digital Festival findet am 24. Oktober 2018 in Bern statt. Die Agentur hat dazu eine Einladung in Grossformat versendet, bei welcher die Empfänger aus den über 80 Workshops ihr ganz persönliches Programm zusammenstellen können. Auf der Rückseite können sie die Referierenden, welche sie interessieren, einfach freirubbeln und einen Blick auf die Themen werfen.





Verantwortlich bei der Schweizerischen Post, PostMail: Darija Dananic (Projektleiterin Marketing-Kommunikation); verantwortliche bei der Agentur am Flughafen: René Eugstair (Creative Direction), Dominique Rutishauser (Art Direction), Tilman Mäder (Grafik), Miriam Egli (Beratung/Text). (pd/maw)