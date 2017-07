Migros-Medien: Elena Bernasconi hat TeleZüri verlassen

von Christian Beck

Seit Juni arbeitet Elena Bernasconi bei den Migros-Medien als Videojournalistin. Das nötige Rüstzeug dazu eignete sie sich bei TeleZüri an.

Nach acht Jahren als Radio-24-Moderatorin wechselte Bernasconi per 1. November 2016 zum Zürcher TV-Sender, um dort ihr Erfahrungsgebiet in den elektronischen Medien auszubauen (persoenlich.com berichtete). Ende Mai gab sie dort ihre Schlüssel wieder ab. «Bei TeleZüri hatte ich Gelegenheit herauszufinden, ob mir die Arbeit beim Fernsehen gefällt», sagt Bernasconi auf Anfrage. «Für mich war schnell klar, dass ich in diese Richtung weitermache und im Moment nicht zurück zum Radio möchte.»



Als die Migros-Medien auf Bernasconi zugekommen seien, «war es dann die perfekte Stelle für mich». Das «Migros-Magazin» hat vor einigen Tagen eine neue Website lanciert (persoenlich.com berichtete). «Ich kann mich dort bei meiner Arbeit als VJ auf Reportagen und Interviews konzentrieren», sagt die Journalistin. Das Themenfeld sei breiter, und das Einzugsgebiet umfasse die ganze Schweiz. Zudem liege der Fokus auf Menschen. «Überhaupt bietet die Arbeit für mich die Möglichkeit, mich auf unterschiedliche Weise einzubringen.» So schreibt Bernasconi für die neue Webseite auch einen Blog über Musik.







Die sieben Monate bei TeleZüri haben bei Bernasconi einen positiven Eindruck hinterlassen. In Erinnerung behält sie «ein Team, das seine Arbeit gewissenhaft angeht und unglaublich viel Energie hat. Gelacht haben wir auch viel.» Und nicht zuletzt: Gelernt habe sie auch einiges.