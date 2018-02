comparis.ch: Elisabeth Rizzi wechselt zum Vergleichsdienst

Der Schweizer Internet-Vergleichsdienst holt sich die Journalistin und Content-Marketing-Expertin Elisabeth Rizzi an Bord. Seit 1. Februar 2018 leitet sie als «Head of Editorial Office» das Redaktionsteam bei comparis.ch, heisst es in einer Mitteilung.

Rizzi war die letzten Jahre Geschäftsführerin der Content-Marketing-Agentur Swisscontent Corporate Media. Zwischen 2009 und 2012 leitete sie zudem die Swisscontent-Wirtschaftsredaktion bei «20 Minuten». Zuvor war sie als Wirtschaftsjournalistin für Ringier Axel Springer Schweiz mit den Schwerpunkten Gesundheitsökonomie, Versicherungen und Vorsorge tätig. Ihre berufliche Karriere begann Rizzi bei den AZ Medien.

Das Experten-Team des Editorial Office von comparis.ch analysiert den Markt Schweiz in den Bereichen Gesundheitswesen, Mobilität, Telecom, Finanzen/Vorsorge, Wohnen/Immobilien sowie Versicherungen. (pd/eh)