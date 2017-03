Pink Elefant: Erscheinungsbild von Certas überarbeitet

«Gehen Sie auf Nummer sicher.» So lautet der neue Claim der Certas AG, dem Schweizer Spezialisten für Alarmmanagement. Deren Alarmzentrale bietet eine vernetzte Sicherheitsdienstleistung für Private und Unternehmen in der ganzen Schweiz an, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Die neue strategische Stossrichtung dieser Firma sei die Überführung des aktuellen Kundenstammes in die digitale Welt und die Expansion in den Wohlfühl-Bereich.

Um die Sichtbarkeit der Certas zu erhöhen, wurde das Erscheinungsbild komplett überarbeitet. Für die Ausarbeitung, Gestaltung und Umsetzung dieses neuen Auftritts und der dazugehörigen Kampagne wurde Pink Elefant beauftragt. Es wurde eine Typo-Kampagne kreiert, die auf dem Kinderspiel «Ich sehe was, was du nicht siehst...» basiert. Diese habe den Vorteil, dass man auf Marktveränderungen schnell reagieren könne und in der Kommunikation flexibel bleibe.

Das Unternehmen setze sich mit dieser Kampagne in ihrer Branche klar ab. Für ein nachhaltiges Storytelling wurden sowohl das Corporate Design als auch die dazugehörige Bildwelt angepasst. Ob Website, Dokumappen, Broschüren oder Messestand: Das Wortspiel findet sich in allen Elementen wieder, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Zudem sei die interne Kommunikation dem neuen Look & Feel angepasst worden.

Verantwortlich bei Certas: Jean-Claude Mock (CEO), Roger Scheuzger (Leiter Marketing), Natacha Greber (Marketing Assistentin); bei Pink Elefant: Cordelia Hagi (Gesamtverantwortung), Rolf Kleeb (Projektleitung), Nina Bühlmann (Projektleitung), Simon Schuhmacher (Webdesign): bei ARGE: Sarah Hiltebrand (Creative Direction), Mike Surovka (Konzept), Mike Krüll (Konzept). (pd/tim)