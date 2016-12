LikeMag: Erweiterung der Geschäftsleitung

2017 erweitert LikeMag die Geschäftsleitung mit einer neu geschaffenen COO-Position, die von der langjährigen Mitarbeiterin Joséphine Chamoulaud angetreten wird, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit der neuen Struktur wolle LikeMag seinen Umsatz im 2017 erneut verdoppeln und den Traffic verdreifachen.

Joséphine Chamoulaud ist seit Sommer 2013 in verschiedensten Funktionen für das Medien- und Technologieunternehmen LikeMag tätig. Die studierte Kommunikationswissenschafterin verantwortet in ihrer neuen Position als COO ein Team von 12 Personen in den Bereichen Campaign Management, Sales, Tech und Ad Operations.

Das Gründerteam um Markus Bucheli (CEO), Sandro Proietto (CCO) und Florian Biafori (CFO) möchte mit dieser Erweiterung die Strukturen schaffen, um das Wachstum europweit zu beschleunigen. So soll der Umsatz wie in den beiden Vorjahren erneut verdoppelt und der Traffic verdreifacht werden, heisst es in der Mitteilung weiter. (pd/clm)