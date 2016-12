Exhibit & More: Eugen Da Pra wird neuer Managing Director

Der gebürtige Schaffhauser Eugen Da Pra verfügt über eine 20-jährige Erfahrung als General Manager, zuletzt als Geschäftsführer der Vertriebsorganisation Georg Fischer Rohrleitungssysteme mit 80 Mitarbeitenden. Neben seiner langjährigen Führungserfahrung besitzt er ein breites Netzwerk in Industrie und Branchenverbänden und präsidierte nebenberuflich über mehrere Jahre den Swiss Marketing Club Schaffhausen. Als selbständiger Berater bot er zuvor unter anderem Dienstleistungen zur Optimierung von Messeauftritten an, heisst es in einer Mitteilung.

In seiner neuen Funktion bei der Exhibit & More AG wird Da Pra auch im Leitungsgremium Fach- und Publikumsmessen der MCH Group Einsitz nehmen.

Da Pra tritt damit die Nachfolge von Iris Sorgalla an, die das Unternehmen per Ende Dezember 2016 verlassen wird, um sich beruflich neu zu orientieren. (pd/cbe)