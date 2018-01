Evoq: Europapolitik aus der Sicht der Swissmem

Swissmem, der Verband der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie, und Evoq lancieren den Europa-Report und präsentieren zusätzlich eine komplett überarbeitete Online-Plattform, wie die Zürcher Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Swissmem will mit dem neuen Europa-Report die Industrieunternehmen in der Schweiz für die Bedeutung der bilateralen Verträge und für eine entsprechende Europapolitik sensibilisieren. Der von Evoq konzipierte und gestaltete Flyer wird ab jetzt regelmässig zweimal im Jahr an die CEOs der rund 1100 Swissmem-Mitgliedsfirmen verschickt.

Im Europa-Report lässt Swissmem die Macher der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie zu Wort kommen. So legen CEOs und Verwaltungsratsmitglieder ihre Sicht auf die Europapolitik dar. Ziel dieser Aktion sei es, die Empfänger des Europa-Reports für aktuelle Themen zu sensibilisieren und für kommende Abstimmungen zu aktivieren. Den einzelnen Broschüren liegt ein Paket mit zusätzlichen Exemplaren bei, welche im Verwaltungsrat oder in der höheren Führungsebene verteilt werden sollen. «Mit dem Europa-Report wollen wir die Führungskräfte in unseren Mitgliedfirmen über die Konsequenzen europapolitischer Entscheide informieren und sie für eine aktive Unterstützung gewinnen», wird Ivo Zimmermann, Leiter Kommunikation bei Swissmem, in der Mitteilung zitiert





Inhaltlich werde der Europa-Report jeweils an eines oder mehrere Themen, wie beispielsweise in der aktuellen Ausgabe die Kündigungsinitiative, angebunden. Nebst Positionen von Swissmem, einem Interview und einem Zeitstrahl mit den wichtigsten bevorstehenden Ereignissen werde im Flyer auch prominent darauf hingewiesen, was die CEOs selber unternehmen können, um sich im Sinne der Schweizer Industrie politisch zu engagieren.

Eine Plattform für alle Fragen zur Europapolitik

Im Zuge der Erstellung des neuen Printproduktes wurde auch die Website der Swissmem für die Europapolitik grundlegend erneuert. Einerseits erhielt die Webseite ein komplettes Redesign, sodass das visuelle Erscheinungsbild mit dem gedruckten Europa-Report übereinstimmt. Andererseits wurden Inhalte angepasst und teilweise neu erstellt.

Im Fokus stehen News und Informationen über die politischen Themen sowie die Positionen von Swissmem. Auch auf der Website kommen Unternehmer zu Worte, die sich für die Europapolitik engagieren. Nebst textlichen Testimonialbeiträgen gibt es auch ein ausführliches Video. Die neu gestaltete Plattform rundet den Auftritt der Swissmem in Bezug auf die Europapolitik ab. (pd/maw)