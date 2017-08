Nielsen Sports: Ex-IWC-Kommunikationschef steigt an Bord

Jörg Polzer wird per 1. Oktober «Vice President Nielsen Sports Switzerland» bei Nielsen Sports, dem Forschungs- und Beratungsunternehmen, spezialisiert auf die Sport- und Entertainmentbranche. Der 42-jährige Deutsche komme von IWC Schaffhausen und verantwort zukünftig vom Standort Root aus das Schweiz-Geschäft von Nielsen Sports, heisst es in einer Mitteilung. Er berichtet an Stephan Schröder, Geschäftsführer der Nielsen Sports Deutschland GmbH.

In seiner Funktion soll Polzer das Wachstum von Nielsen Sports in der Schweiz vorantreiben.

Polzer ist diplomierter Germanist und besitzt zudem einen Executive-Master-Abschluss in Kommunikationsmanagement an der Università della Svizzera italiana in Lugano. Zuletzt arbeitete er als Global Head of Corporate Communications beim Schweizer Uhrenhersteller IWC Schaffhausen.

Davor arbeitete Polzer zehn Jahre lang in verschiedenen Positionen bei Infront Sports & Media in Zug. Zuvor war er beim Medienunternehmen SPORT1 in Ismaning und bei der PR-Agentur Ketchum in München tätig. (pd/eh)