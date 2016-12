Supertext: Expansion in die USA

Elf Jahre nach der Gründung in Zürich und zwei Jahre nach der Expansion nach Berlin startet Supertext mit seinen webbasierten Text- und Übersetzungsdienstleistungen in den USA. Der Schweizer Qualitätsanbieter hat am 1. Dezember 2016 am Silicon Beach in Santa Monica, Kalifornien, seinen vierten Standort eröffnet, heisst es in einer Mitteilung. Im November hatte CEO Rinaldo Dieziger nach Kalifornien gewechselt, um eine US-Niederlassung aufzubauen.

Die beste Übersetzung ist keine Übersetzung

«Für einige Unternehmen haben wir die gesamte Corporate Language definiert, massgeschneiderte, firmenweite Online-Übersetzungsportale entwickelt und Terminologie-Datenbanken sowie Übersetzungsspeicher aufgebaut», lässt sich Dieziger, der den Aufbau der neuen Filiale in den USA vor Ort begleitet, zitieren. «Wir haben zu einer Zeit mit der Digitalisierung und Automatisierung von Workflows begonnen, als viele noch Aufträge per Mails bearbeitet haben. Trotz der technologischen Entwicklung haben wir den Fokus für Supertext nie aus den Augen verloren: Supertext steht für super Texte. Wir setzen auf Kreativität und Qualität. Einer guten Übersetzung merkt man die Übersetzung nicht an.»

Mehrsprachiger Content für US-Unternehmen und Overnight-Service für Europa

Mit dem neuen Standort an der Westküste verfolge Supertext zwei Ziele. Einerseits könne das Team in Los Angeles US-Kunden Texte und Übersetzungen für diverse europäische Sprachen anbieten. Der Fokus liege auf Englisch, Deutsch, Französisch und Italienisch. Dank der Zeitverschiebung stehe das gesamte bisher aufgebaute Netzwerk europäischer Texter und Übersetzer über Nacht zur Verfügung. Andererseits wolle Supertext den Freelancer-Pool mit Fachspezialisten in den USA ausbauen und den Standorten in Zürich und Berlin verfügbar machen. (pd/clm)