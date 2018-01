FS Parker: Farbige Wodkaliköre mit neuem Auftritt

Die farbigen Trojka-Liköre auf Wodka-Basis werden in der Schweiz entwickelt und produziert von der Traditionsmarke Diwisa. Trojka wird aber nicht nur lokal sondern auch in internationalen Märkten wie Holland, Belgien und Deutschland vertrieben. Mit mittlerweile über 14 Geschmacksrichtungen und verschiedensten Designs wurde die Marke und Kommunikation immer mehr verwässert, wie die Agentur FS Parker in einer Mitteilung schreibt. Deshalb sei 2017 entschieden worden, Trojka mit einem Rebrand «aufzuräumen» und die Markenkommunikation zu schärfen und vereinheitlichen.

FS Parker zeichnet sich für das zwölfmonatige Redesign der gesamten Produktelinie, Verpackungen, Applikationen, Kampagnen und einer neuen Markenkommunikation verantwortlich, welche nun gelauncht werden. Die neue Kommunikation soll mit klaren Key Visuals und starkem Einsatz von Typographie und Farbe die Hauptattribute der Marke widerspiegeln: «Simple and Fun».

Der Getränkeproduzent startet im Januar 2018 mit der Auslieferung der neuen Produkte, begleitet von einer breit angelegten Print- und Online-Kampagne mit den neuen Keyvisuals.

Verantwortlich bei Diwisa: Claudio Lobosco (Brand Building Director International), Jonas Brauen (Brandmanager Trojka); verantwortlich bei FS Parker: Hannes Sigrist (Creative Direction), Noelia Blanco (Beratung & Account), Maja Nucci & Jenny Heinicke (Art Direction), Muriel Mathys (Grafik), Felix Poetsch (Grafik), Kimi Fasser (Grafik), Gaudenz Niggli (Social Media), Andre Popp & Matthias Büchner (Motion Design); Fotografie: Detail. (pd/maw)