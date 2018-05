Brandpulse: Finanzinstitut fit für die Zukunft gemacht

Die Neupositionierung der Bank CIC ist das Resultat eines von der Markenagentur Brandpulse mit der Bank CIC gemeinsam entwickelten und orchestrierten Markenstrategieprozesses: Eine umfassende Markenanalyse unter eingehender Berücksichtigung der Verbraucher-Banking-Trends und der Veränderung der Key-Buying-Factors in der Finanzbranche schuf die Basis für die Erarbeitung einer neuen zukunftstauglichen Markenstrategie und die Entwicklung eines differenzierenden Leistungsversprechens.

Die Herausforderungen im Schweizer Bankenmarkt sind vielfältig: Die Umsetzung von nationalen und internationalen Regulatorien zwingt Banken, ihre Geschäftsmodelle zu modifizieren, wie es in einer Mitteilung heisst. Auch die digitale Transformation fordert den Banken Veränderungen ab: Gefragt ist mehr Effizienz durch die Digitalisierung von operativen Aufgaben sowie die digitalisierte Kommunikation mit den Kundinnen und Kunden. Die Bank CIC, eine hundertprozentige Tochter der Finanzgruppe Crédit Mutuel-CIC mit neun Standorten in der ganzen Schweiz, begegnet den Herausforderungen ihrer Branche mit einem in Zusammenarbeit mit Brandpulse erarbeiteten Branding, basierend auf einem differenzierenden Leistungsversprechen: Die Bank CIC schreibt sich grösstmögliche Flexibilität und gleichzeitige Fokussierung auf Beratungs-Leadership im Dienste ihrer Kunden auf die Fahne. Damit positioniert sich «Ihre flexible Bank» als Partner für Unternehmen, Unternehmer und Privatpersonen mit komplexen Finanzbedürfnissen.

Neu präsentiert sich die Bank CIC mit einem der Positionierung entsprechend von Brandpulse überarbeiteten Erscheinungsbild und dem Claim «Ihre flexible Bank». Im Zuge des Branding-Projekts setzte Brandpulse das neue Brand Design in Briefschaften, Unternehmensmedien (Imagebroschüre, Produktbroschüre wie beispielsweise Corporate Finance Flyer, u.a.), Digital (Konzept, Informationsstruktur und Gestaltung Website), Internal Branding (Brand Book), Out-of-home und Event-Ausstattungen um, erarbeitete das Kommunikationskonzept und realisierte eine Werbekampagne (on- und offline). (pd/cbe)