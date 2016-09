Schweizer Brot: Fokus auf direkter Interaktion mit Zielgruppe

«Schweizer Brot» läutet als Kompetenzzentrum in allen Fragen rund um Schweizer Brot, Mehl und Getreide eine neue Ära ein, schreibt der Verein am Montag in einer Mitteilung.

In einem breit abgestützten Prozess habe Schweizer Brot 2015 seine Ziele, Strategie, Zielgruppen und Kommunikationsmassnahmen überprüft und neu ausgelegt. Der Fokus soll stärker auf der Nähe und direkten Interaktion mit den Zielgruppen liegen. Umgesetzt wurde diese Strategie nun in einem überarbeiteten Markenauftritt und einer Digitalstrategie, die den Weg für ein konsequent umgesetztes Content Marketing mit Blog und Social Media ebnet.

Als Herzstück der neuen Website gilt der Blog, der mit Geschichten rund um Schweizer Brot aufwartet – darunter Interviews, Reportagen, Fotostories, Infografiken und vielem mehr.

Periodisch, das heisst in einem rund zehnwöchtigem Rhythmus, werden die Plattformen mit einem regionalen Schwerpunkt bespielt. Im Zentrum stehen hierfür regionale Brotspezialitäten, Neuinterpretationen der klassischen Kantonsbrote und urige Dorforiginale, die ihren Brotmoment mit der Community teilen.

Diverse Videos wie Porträts, Rezeptinspirationen und Lifehacks bereichern den Content auf Social Media und runden neben Medienarbeit, Newsletter, Events und weiteren geplanten Aktionen die Interaktion mit den Zielgruppen ab. (pd)