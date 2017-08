Getreu dem diesjährigen Streetparade-Motto «Forward to the roots» setzt LikeMag in der Kommunikation für die bevorstehende Streetparade auf eine Kombination zwischen Digital und Print. Im Auftrag des Vereins Street Parade Zürich wurde eine Print-Spezialausgabe mit einer Auflage von 195'000 Exemplaren in Verbindung mit verschiedenen digitalen Werbemassnahmen realisiert, heisst es in einer Mitteilung. Total erreiche die Kampagne über eine Million Menschen. Die zweisprachige Printausgabe wird nebst dem eigenen Netzwerk auch an SBB- und ZVV-Bahnhöfen in der deutsch- und französischsprachigen Schweiz distribuiert.

Für die Print-Realisation zeichnete sich der Like-Mag-Partner Youngcom verantwortlich, der ebenfalls das «RCKSTR Magazin» vertreibt. Auf den digitalen Kanälen setzt Like Mag nebst Display Ads auf LikeMag.com auch auf ein Social Video Seeding auf Facebook und Instagram.. Als Werbepartner waren unter anderem die Streetparade-Sponsoren M-Budget, Heineken, Smirnoff, Ultimate Ears, Opel, Ovomaltine und Zweifel in der Kampagne vertreten.

Verantwortliche bei Youngcom, Verein Street Parade: Joel Meier; verantwortlich bei LikeMag: Markus Bucheli (pd/wid)