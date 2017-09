Francesco Corbino wechselt von Electronic Arts (beziehungsweise ABC Distribution & Retail Solutions GmbH) zur Fullservice-Kommunikations- und Sportmanagement-Agentur, wie es in einer Mitteilung heisst. Als Head of eSports kümmere er sich vorwiegend um das Business Development in diesem Bereich.

Corbino hat 2015 an der Universität Luzern ein Nachdiplomstudium «Brand and Marketing Management» absolvierte. (pd/tim)