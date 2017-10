Migros-Medien: Franz Ermel wird Leiter Content

Zum Jahreswechsel wird bei den Migros-Medien eine neue Organisationsstruktur eingeführt, die aus den drei Hauptbereichen Content, Technology & Product und Business besteht. Unter der Leitung von Lorenz Bruegger werden neu Franz Ermel (Leiter Content), Sarah Ettlinger (Leiterin Technology & Product) und Rolf Hauser (Business) Einsitz in die erste Führungsebene nehmen. Ergänzt wird das Team durch zwei Stabstellen, besetzt von Besiana Lauper Bandilli (Leiterin Innovation) und Roman Blum (Leiter Controlling), wie es in einer Mitteilung heisst.

Von «Watson» zur Migros

Franz Ermel verantwortet alle Redaktionen, die neu nach Themen aufgestellt werden. Ermel, Mitgründer, GL-Mitglied und Leiter der Redaktion von «Watson», tritt seine Funktion am 1. Januar 2018 an. Vor «Watson» war der 50-Jährige Stellvertretender Chefredaktor von «20 Minuten Online» und davor Leiter Produktion bei der «SonntagsZeitung». Die Migros kennt er ebenfalls: Von 2003 bis 2007 leitete er die Interne Kommunikation und war Chefredaktor der Mitarbeiterzeitung «M-Brücke», wie es weiter heisst.

Sarah Ettlinger ist seit 2008 bei den Migros-Medien und führt zurzeit die Digitale Geschäftsentwicklung. Die 41-Jährige ist laut Mitteilung hervorragend vernetzt, kennt das Migros-Universum gut und versteht es mit ihrem Team, die businessrelevanten Aspekte herauszuschälen und diese erfolgreich zu operationalisieren.

Rolf Hauser, seit 2010 bei den Migros-Medien, leitete bisher den Verlag. Der 48-Jährige hat mit seinem Team in den letzten Jahren mehrfach bewiesen, dass er sein Geschäft auch bei problematischen Marktentwicklungen erfolgreich führen kann.

Von einem Start-up zur Migros

Neben der Stabstelle Controlling, seit 2013 besetzt durch Roman Blum (46), wurde neu die Stabstelle Innovation geschaffen, die Besiana Lauper Bandilli innehat.



Die 36-Jährige ist Senior Digital & Print Designer und arbeitete zuvor bei Mila, einem Start-up aus dem Bereich Shared Economy (Swisscom). Davor war Bandilli bei der NZZ AG, bei «Die Presse», «Zitty Berlin» und «Die Zeit» tätig. Dieses Jahr hat sie ihr mehrjähriges Studium als Kommunikations- und Interaction-Designerin erfolgreich abgeschlossen.

Von Xing zur Migros

Yvonne Zurbrügg übernimmt nach ihrem Mutterschaftsurlaub im Mai 2018 das Ressort Gesellschaft und Familie im Bereich Content. Unter ihre Zuständigkeit fällt unter anderem die Leitung der deutschen Ausgabe des «Migros-Magazins». Die 33-Jährige tritt damit die Nachfolge von Hans Schneeberger an (persoenlich.com berichtete). Dieser wird sein Amt per Ende Jahr ad interim an Franz Ermel übergeben.

Zurbrügg ist seit Februar 2016 Senior Manager Content + PR bei Xing Schweiz AG und verantwortet sämtliche Schweizer Inhalte sowie die Kommunikation des Unternehmens. Davor war sie unter anderem Chefredaktorin von «Women in Business» und sammelte Erfahrung im People- und Lokaljournalismus sowie auf Agenturseite. Sie besitzt einen Master of Advanced Studies in Communication Management & Leadership und erhielt 2013 als eine von fünf Newcomern unter 30 Jahren die Auszeichnung «Journalisten des Jahres».



«Ich freue mich, dass wir uns noch konsequenter auf die Herausforderungen der Zukunft ausrichten. Mit den Neuernennungen in den Spitzenpositionen haben wir nun die besten Voraussetzungen geschaffen, um unsere Marken und Produkte weiterhin sehr erfolgreich am Markt zu positionieren und zusätzliche Leistungen und Angebote anzubieten», wird Lorenz Bruegger, Leiter Direktion Migros-Medien, in der Mitteilung zitiert.

Die Migros-Medien sind das Medienhaus der Migros. Mit dem Deutschschweizer «Migros-Magazin» und dem Westschweizer «Migros Magazine» produzieren sie die zweitgrösste Wochenzeitung der Schweiz mit einer Auflage von rund 2,1 Millionen Exemplaren. Das Kochmagazin «Migusto», das Wohlfühl- und Nachhaltigkeitsmagazin «Vivai», die Online-Plattformen der Migros-Magazine sowie Corporate-Publishing- Leistungen komplettieren das Portfolio. (pd/cbe)