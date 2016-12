Heineken: Frisch und doch urchig

Heute kommt das «älteste Bier aus Graubünden» dank seinem neuen Design frischer und zugleich urchiger denn je daher, schreibt Heineken in einer Mitteilung. Auf den Verpackungen seien die majestätischen Berge stärker in den Mittelpunkt gerückt und der Schriftzug dynamischer. Der rote Steinbock – als Symbol der stolzen Herkunft – schmückt unverändert das Design. Genauso unverfälscht sei der Genuss dieses Biers, denn an der Bierqualität und den hochwertigen Zutaten werde nicht gerüttelt.

«Calanda-Konsumenten sind selbstbewusst, abenteuerlustig und packen das Leben bei den Hörnern», wird Sami Ackermann, Brand Manager von Calanda, in der Mitteilung zitiert. Dieses Lebensgefühl komme durch die ikonische Bergwelt im neuen Calanda-Design nun noch stärker zum Ausdruck.







Die Heimat liege Calanda seit jeher am Herzen, deshalb hätten die Berge auf der Verpackung und der Etikette noch mehr Platz erhalten. Die weitläufige Berglandschaft inspiriere die Konsumenten, die Natur zu entdecken und sich auf ein Abenteuer einzulassen. Der Steinbock, der vom Malzturm aus über die Stadt Chur wacht, widerspiegle die starke Verwurzelung dieses Biers mit seiner Region.











Verantwortlich: Sandra Gisler (Group Brand Manager Calanda), Sami Ackermann (Brand Manager Calanda), Caroline Senn, (Jr. Brand Manager); für Artwork: Claessens International; für die Umsetzung: ExactaPro. (pd/clm)