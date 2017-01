Suxesiv: Frischer Auftritt zum neuen Jahr

Der Relaunch der Webseite basiere auf Erkenntnissen einer vertieften Webanalyse und soll die Besucher schneller und einfacher an ihr Ziel führen, heisst es in einer Mitteilung von Swissstaffing.

An ihr Ziel führen solle es auf allen Geräten, in den drei Landessprachen und in Englisch. Die Bildsprache orientiere sich an den vielfältigen Berufsbildern und Tätigkeitsfeldern der Branche wie Büro, Bau, Technik, Industrie, Gesundheit oder Gastronomie. Der informative Swissstaffing-Blog sei direkt in die Webseite integriert worden. Und neu sind alle Mitgliedfirmen über eine praktische Suchfunktion nach Name oder Ort schweizweit direkt über die Startseite auffindbar, heisst es in der Mitteilung weiter. Weiter sei geplant, einen neuen Mitgliederbereich und ergänzende Funktionen zu aktivieren, wie digitalisierte Aufnahmegesuche oder ein mobil-optimiertes Event-Portal.

Der Relaunch erfolgte in Zusammenarbeit mit der Agentur Suxesiv aus Rheinfelden. Als Verband der Personaldienstleister der Schweiz repräsentiere Swissstaffing nicht nur die Branche, er biete auf seiner Webseite swissstaffing.ch auch viel Wissenswertes und Praktisches rund um den Personalverleih und die Vermittlung – sowohl für Unternehmen als auch für Temporärarbeitende.

Verantwortlich bei Swissstaffing: Blandina Werren (Leiterin Kommunikation), Julia Bryner (Projektleiterin Relaunch und Leiterin Marketing & Events), Annika Groth (Mitarbeiterin Kommunikation); bei Suxesiv: Moritz Wymann (Projektleiter und Geschäftsführer/Partner), Alex Dalke (Screendesign), Florian Ecknauer (Programmierung). (pd/clm)