Die Post erreicht ihre Kundinnen und Kunden sowie ihre Mitarbeitenden gezielt über qualitative Inhalte in einem neuen Print- und Online-Magazin. In Flagranti Communication habe die Post dabei konzeptionell und kreativ unterstützt und zwei Medien geschaffen, welche zur inhaltlichen Auseinandersetzung animierten, schreibt die Agentur in einer Mitteilung.

Die Post als einer der grössten Schweizer Arbeitgeber hat nach innen und aussen einen hohen Informationsbedarf. Den Konzern beschäftigt in seiner Gesamtheit der Umbau der klassischen Post hin zum modernen digitalisierten Dienstleister. Dabei gilt es, nach aussen die Themen mit gesellschaftspolitischer Relevanz korrekt zu adressieren, und nach innen, den Wissenstransfer und die Identifikation der Mitarbeitenden in einem Wandlungsprozess sicher zu stellen.





Um auf diese Schwerpunkte aufmerksam zu machen, wurde im Mai 2018 das «Magazin» für die Kundinnen und Kunden der Post schweizweit an über zwei Millionen Haushalte verteilt. Parallel dazu vermittelt die Mitarbeitendenzeitung «Die Post» acht Mal im Jahr postintern wichtige Themen. Das Medium wird in den Formaten print und online angeboten, um alle der über 60'000 Mitarbeitenden im Konzern optimal zu erreichen, heisst es in der Mitteilung. Viele der intern kommunizierten Neuigkeiten und Hintergründe seien zudem via personalzeitung.post.ch auch der breiten Öffentlichkeit zugänglich.

Beide Magazine kombinierten neu einen Zeitungscharakter mit der Lesefreundlichkeit eines Magazins, schreibt In Flagranti. Die Agentur begleitete die Post innerhalb kurzer Zeit und mit einem agilen Vorgehen bei der inhaltlichen und konzeptionellen Ausrichtung. Sie zeichnet sich insbesondere für die kreative Neugestaltung der Magazine sowie deren Realisation und Produktion über die Publishing-Plattform Censhare verantwortlich.(pd/wid)