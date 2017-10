A&O Concepts: Frisches Design und neues Logo

Nach 28 Jahren hat die auf Immobilien- und Baurecht spezialisierte Anwaltskanzlei Felix Huber die Koffer gepackt um ein neues Domizil im Zürcher Kreis 8 zu beziehen. Mit im Gepäck haben die insgesamt vier Juristen und ihre Angestellten ein neues «Look and Feel» in ihrer Kommunikation nach aussen, wie es in einer Mitteilung heisst. Rechtzeitig zum Einzug erscheinen sämtliche Briefschaften, Broschüren und auch die Signaletik in einem aufgefrischten Design mit einem neuem Logo. Auch der Online-Auftritt wurde aktualisiert.

Der schon aus Berufsgründen zurückhaltende Anwalt Felix Huber konnte sich bei der Konzeption auf die Erfahrungskompetenz der Branding- und Kommunikationsagentur A&O Concepts in Küsnacht verlassen. «Ich war von Anfang an beeindruckt von der persönlichen Beratungskompetenz. Man hat vorausgedacht und mich in kommunikativer Sicht zu neuen Betrachtungsmöglichkeiten geführt», resümiert Felix Huber in der Mitteilung die Zusammenarbeit mit Agenturinhaberin Carmen Schiltknecht und ihrem Team. «In die trockene Materie von Gesetzesparagraphen mussten wir uns zwar nicht vertiefen, aber die Herausforderung lag darin, den speziellen Juristen-Duktus in der Waagschale zwischen Bewährtem und Neuem zu bewahren», wird Schiltknecht darin zitiert.

Verantwortlich bei A&O Concepts: Carmen Schiltknecht (Konzept und Text), Marianne Kieser (Grafik), Katrin Zeppenfeld (Netzflimmern: Programmierung Website). (pd/cbe)