BPRA: FTC Communications mit an Bord

An ihrer Herbstversammlung haben die Mitglieder des BPRA die Agentur FTC Communication als neues Mitglied aufgenommen, heisst es in einer Mitteilung. Die Westschweizer Agentur mit Büros in Lausanne und Genf beschäftigt neun Mitarbeitende und betreut in allen Kantonen der Romandie Kunden aller Grösse.

«Wir heissen FTC Communication herzlich im BPRA willkommen und freuen uns, ein aktives Mitglied und die dritte Agentur aus der Romandie bei uns willkommen heissen zu können», wird Andreas Hugi, Präsident des BPRA, in der Mitteilung zitiert.

Gleichzeitig hat der Verband auch die Schweizer Niederlassung der in Genf domizilierten internationalen Netzwerkagentur Weber Shandwick als Mitglied im Beobachterstatus aufgenommen. (pd/wid)