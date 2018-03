Bei der Evaluation eines neuen Partners für die Kommunikationsarbeit in der Schweiz, fiel die Wahl von Domino’s Pizza auf open up. Die Zürcher PR- und Kommunikationsagentur unterstützt den Pizza-Giganten zukünftig in allen Belangen der Medienarbeit und bei der Kommunikation für Schweizer Neueröffnungen.

Domino’s Pizza hat für die Schweiz ehrgeizige Wachstumspläne. Dieses durch gezielte Medienarbeit bei Neueröffnungen zu begleiten, sei eine der ersten Aufgaben, die open up für die Restaurantkette übernimmt. Des Weiteren begleitet die Agentur laut einer Medienmitteilung die Unternehmenskommunikation und fungiert als Medienstelle von Domino’s Pizza in der Schweiz. Ziel sei es, über eine aktive Medienarbeit, abgestimmt auf die Marketing und Social Media Aktivitäten, die Bekanntheit der Marke zu erhöhen.

Domino’s Pizza ist der grösste Pizzakurierdienst der Welt. Die erste Schweizer Zweigstelle eröffnete 2001 in Genf. Seither sind weitere 15 dazu gekommen. (pd/eh)