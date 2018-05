Interbrand hat mit der St. Galler Stiftung für Internationale Studien eine Partnerschaft als Brand Consultant des St. Gallen Symposiums vereinbart. Die Vereinbarung sieht vor, dass Interbrand als Markenpartner die St. Galler Stiftung für Internationale Studien künftig in Fragen der Markenstrategie und Markenführung unterstützt.

Das diesjährige St. Gallen Symposium hat begonnen: Noch bis 4. Mai werden Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, darunter Lord Griffiths of Fforestfach (Vice Chairman, Goldman Sachs International), Wolf-Henning Scheider (CEO, ZF Friedrichshafen) und Sigmar Gabriel (ehemaliger Vizekanzler und Aussenminister der Bundesrepublik Deutschland) und 50 weitere Redner mit 1 000 Teilnehmenden aus 50 Ländern zum Thema «Beyond the end of work» diskutieren.

Interbrand ist eine weltweit tätige Markenberatung. Die Firma veröffentlicht jährlich die allgemein anerkannte Studie Best Global Brands. Interbrand ist Teil des Omnicom Group Inc. Agenturnetzwerkes.

Das St. Gallen Symposium ist eine seit 1970 jährlich an der Universität von St. Gallen stattfindende Konferenz, die den internationalen Austausch zwischen heutigen und zukünftigen Führungskräften zu wichtigen Themen aus den Bereichen Management, Politik und Gesellschaft ermöglicht. (pd/eh)