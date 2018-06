Noord: Gemüse und Salate frisch inszeniert

Spavetti, der Convenience-Hersteller im Bereich Frischgemüse und Salate, hat sich von Noord ein neues Design zuschneiden lassen. Die Agentur wurde beauftragt, ein Konzept für den Markenrelaunch zu entwickeln und umzusetzen, heisst es in einer Mitteilung. Dabei seien hohe Ansprüche an einen eigenständigen, charakterprägenden Auftritt gestellt worden. In einem gemeinsamen Markenworkshop wurden die Werte und Stärken der Traditionsmarke Spavetti herausgefiltert, die als Grundlage für die Positionierung dienten.

Die Komponenten «Passion» für den Verarbeitungsprozess frischer Ware sowie die Stärke im Bereich «Convenience» bilden die Basis für den neuen Auftritt, was auch im neu konzipierten Claim «Passion & Convenience» zum Tragen kommt, schreibt Noord.



Die Agentur hat ein Markenkonzept entwickelt, welches in Key-Visuals die Frischprodukte mit dem Verarbeitungsprozess vereint. Als weiteres visuelles Element kommen farblich attraktiv arrangierte Gemüse und Salate zum Einsatz. In enger Zusammenarbeit mit dem Fotografen Jules Moser wurden Visuals spielerisch komponiert und fotografiert. Die Aufnahmen unterstützen den Auftritt im Bereich Website und Dokumentationen. Die neu gestaltete Website fokussiert bewusst nur auf die wichtigsten Informationen. (pd/wid)