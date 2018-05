Manor: Georg Halter wird Kommunikationschef

Manor erhält per August 2018 einen neuen Leiter Unternehmenskommunikation. Georg Halter übernimmt die Leitung der Kommunikationsabteilung aus den Händen von Alexandre Barras, welcher das Unternehmen aus privaten Gründen verlassen wird, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.

Halter war in den letzten 20 Jahren in verschiedenen Funktionen in der Schweizer Medienlandschaft tätig, seit 14 Jahren beim Schweizer Fernsehen. Derzeit arbeitet Halter in Basel als SRF-Korrespondent für die Nordwestschweiz. Er verfügt über ein Lizenziat in Geschichte und Spanisch sowie ein Nachdiplom in Wirtschaftskommunikation. (pd/wid)