Schläfle Trittibach: Gesamtauftritt für Room 701 kreiert

Room 701 stehe für eine Ästhetik, die sich durch «eine Mischung aus dezentem Luxus, Stilelementen aus der Bauhaus-Epoche und urbaner Coolness» auszeichne, schreibt Schläfle Trittibach in einer Mitteilung. Diesen Charakter galt es bei der Konzeption des Corporate Designs umzusetzen. Die Agentur realisierte diesen Auftritt mit einer Wortmarke, die sich in einer eigens dafür entwickelten Schrift in Bronze präsentiert. Zusätzlich sei mit der Farbkombination eine räumliche Aufteilung geformt und so ein geometrisches Muster erzeugt worden. Dieses kommt zwei- sowie dreidimensional zum Einsatz.

Verantwortlich bei Room 701: Ingrid Brun del Re (Gesamtverantwortung); verantwortlich bei Schläfle Trittibach: Marcel Schläfle, Christoph Trittibach (Creative Direction), Ueli Steingruber (Fotografie). (pd/maw)