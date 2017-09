Systemstillstände, Ausfälle business-kritischer IT-Services, Störungen im laufenden Betrieb – diese Probleme kosten nicht nur viel Geld, sondern bedrohen im schlimmsten Fall die Existenz von Unternehmen. In solchen Fällen benötigen Betriebe dringend Hilfe von Experten, um den IT-Betrieb schnellstmöglich wiederherzustellen. T-Systems hat mit «Code Zero» einen Notfall-Service entwickelt, der gemäss Agenturmitteilung genau das leistet: Ein Expertenteam komme ins Unternehmen, um dort ab dem ersten Tag rund um die Uhr für die Stabilisierung der IT zu sorgen und Incident sowie Change Management professionell zu begleiten.

Die Agentur am Flughafen wurde mit der Kampagne zur Markeneinführung von «Code Zero» der T-Systems International GmbH beauftragt, wie es weiter heisst. Die Fighter im Sinne des Guten seien als Ghostbusters in den Kampf gegen das Böse in der IT-Welt geschickt worden. Der Launch erfolgte am Gartner CIO & IT Executive Summit in München.

