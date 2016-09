Meta Design: Globaler Markenlaunch für Dormakaba

Die Dorma-Gruppe ist eine der weltweit führenden Anbieterinnen von ganzheitlichen Lösungen rund um das Öffnen und Schliessen von Türen. Die Kaba-Gruppe wiederum ist eine der weltweit führenden Anbieterinnen von Produkten, Systemlösungen und Dienstleistungen zum Schutz von Personen und Eigentum. Im Verlauf des Jahres 2015 haben sich beide zur Dormakaba-Gruppe zusammengeschlossen. Damit entsteht ein neuer Top-3-Anbieter im globalen Markt für Zutritts- und Sicherheitslösungen, wie es in einer Mitteilung der Agentur Meta Design heisst.





Diese Verbindung eröffnet vielfältige Perspektiven – für die fusionierenden Unternehmen und ihre Kunden. Meta Design erhielt den Auftrag, die daraus entstehende Kraft in der internen und externen Kommunikation zu entfalten. In enger Zusammenarbeit mit dem Kunden entwickelt Meta Design einen Markenauftritt, der die neue Positionierung zum Leben erweckt. Eine besondere Herausforderung, da die Fusion der beiden Unternehmen noch in vollem Gange ist. Die neue, von Meta Design gestaltete Markenplattform bildet das Fundament des neuen Auftritts.

Globale Auftaktkampagne

Neben der neuen Plattform konzipiert Meta Design eine globale Auftaktkampagne. Ein präzises Messagingsystem adressiert jede Zielgruppe mit einer eigens für sie definierten Kernbotschaft. Eine weitere interne Kampagne fördert das gemeinsame Verständnis der neuen Marke unter den Mitarbeitenden und begleitet den internen Rollout.





«Die neue Marke muss die Erreichung unserer langfristigen Ziele unterstützen. Dazu gehört, dass wir auf die bestehenden starken Marken Dorma und Kaba aufbauen. Darüber hinaus geht es darum, unseren Kunden und Partnern das Gefühl zu geben, weiterhin in guten Händen zu sein. Der neue Markenauftritt unterstützt uns auf diesem Weg und setzt ein klares Zeichen», wird Daniela Schöchlin, Senior Vice President Group Communications von Dormakaba, in der Mitteilung zitiert. Und Alexander Haldemann, Geschäftsleitung Meta Design, fügt an: «Einen Merger zweier Marktführer zu begleiten, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Sie verlangt nicht nur Engagement und Kreativität, sondern ein Verständnis der globalen Anforderungen an die neue Marke. Dormakaba ist diesen Weg konsequent gegangen, das Ergebnis spricht für sich.» (pd)