Stapo Zürich: Grillplausch mit Twitter-Community

Die Stadtpolizei Zürich hat über 55’000 Follower auf Twitter – die Verantwortlichen nehmen dies zum Anlass für den ersten #stapogrill: Die Stadtpolizei will 50 Internetnutzer bei Wurst und Brot etwas näher kennenlernen und gewährt ihnen einen Blick hinter die Kulissen der Wasserschutzpolizei.

Seit ein paar Jahren ist die Stadtpolizei auf Twitter aktiv (persoenlich.com berichtete). Diese Plattform sei inzwischen zu einem wichtigen Kanal geworden, schreibt das Social-Media-Team der Stapo im Internet. Dies dank all den Followern, welche an den Kurznachrichten interessiert sind.

Die Anmeldung zum 1. #stapogrill am 17.11.,18.00h ist ab sofort offen. #firstcomefirstserved https://t.co/ks6Vm1L7nR Wir freuen uns! ^wi — Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) 8. November 2016

Am 17. November will das Social-Media-Team 50 ihrer Twitter-Follower kennenlernen: Die Anmeldung zum ersten #stapogrill sei eröffnet, twitterte die Stadtpolizei am Dienstag. #firstcomefirstserved hiess es im Tweet – also, «de schnäller isch de gschwinder». (sda/cbe)