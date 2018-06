Der Versicherer Groupe Mutuel betraut die Zürcher PR- und Kommunikationsagentur Open up mit der Kommunikation in der Deutschweiz. Die Aufgaben, welche die Agentur im Zusammenhang mit dem Mandat übernimmt, umfassen die Medienarbeit sowie die Beratung bei allen Fragen der Unternehmenskommunikation, wie es in einer Mitteilung heisst. (pd/wid)