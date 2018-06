Bei der in Baden beheimateten Full-Service-Agentur kommt es erneut zu Änderungen. Geschäftsleitungsmitglied Shady Ashong (42) sowie Simon Schleuniger (32), Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung, übernehmen ab sofort die Leitung des Unternehmens. Andreas Schärer geht nach 30 Jahren Berufstätigkeit – davon 19 Jahre Schärer AG – in eine Auszeit von vier Monaten bis zum 1. November 2018, wie es in einer Mitteilung vom Sonntagabend heisst.

«Alle Zeichen und meine Intuition sagen mir in aller Deutlichkeit, dass dieser Break jetzt richtig und wichtig ist», wird Schärer zitiert. «Ich gönne mir diese Auszeit von der Alltagshektik und dem tagtäglichen Druck, um zur Ruhe zu kommen und klare Gedanken fassen zu können. Meine Kollegen werden das Unternehmen führen und zusammen mit dem tollen Team der Schärer AG weiter entwickeln – ich habe grösstes Vertrauen in sie.»

Unterstützung durch Cuno Singer

Während seiner Auszeit wird die Schärer AG zusätzlich von Interims-Manager Cuno Singer unterstützt. Der 50-Jährige verfügt laut Mitteilung über grosse Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Verkauf, Prozesse und Management aus verschiedenen Berufsstationen. Zuletzt war er über zehn Jahre bei Dyson Schweiz als Geschäftsführer und zuletzt als European Trading Director tätig. «Die grosse Erfahrung von Cuno Singer ist für uns sehr wertvoll. Zusammen mit seinem erstklassigen Netzwerk wird er uns in dieser wichtigen Phase hervorragend unterstützen können», so Ashong.

Erst im April wurde bekannt, dass sich die ehemalige Agentur Schaerer und Partner zur Schärer AG firmierte. Von da an bildete Ashong gemeinsam mit Schärer das Führungsteam, Schleuniger ergänzte dieses in der erweiterten Geschäftsleitung (persoenlich.com berichtete). Zuvor – im September – verliess Partnerin Sandra Kohler das Unternehmen. (pd/cbe)