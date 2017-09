Kantonsverwaltung Bern: Gundekar Giebel wird Sprecher der GEF

PR-Berater Gundekar Giebel löst Ende Oktober SP-Mann Jean-Philippe Jeannerat ab, der mit 64 Jahren in den Ruhestand tritt. Der 57-jährige Giebel wird bei der Kantonsverwaltung Bern neuer Kommunikationsbeauftragter von Gesundheits- und Fürsorgedirektor Pierre Alain Schnegg (SVP).

Jeannerat war 2008 vom damaligen SP-Regierungsrat Philippe Perrenoud als Stabschef in die Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) berufen worden. Zuvor hatte der langjährige Sprecher der SP Schweiz drei Jahre als Informationschef von Bundesrätin Micheline Calmy-Rey im Aussendepartement gearbeitet.

Jeannerats Nachfolger Gundekar Giebel verfüge über eine langjährige Erfahrung in der Kommunikation, teilte der Kanton Bern am Montag mit. So leitete der in Steffisburg wohnhafte PR-Berater von 2005 bis 2013 den Bereich «Elektronische Medien» bei der Post. (sda/tim)