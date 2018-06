Foundry: Historischer Buchstaben für bunten Auftritt

Wenn sich unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichem Background fest entschlossen zusammentun, um eine für Kunden und Markt «hochrelevante und zugleich ästhetisch ansprechende Marke neu zu erschaffen, dann handelt es sich zweifellos um ein spannendes Projekt» heisst es in einer Agenturmitteilung. Diese neue Marke gibt es. Sie heißt Pÿur und entstand im Oktober 2017 als die einheitliche Service-Marke der Tele Columbus Gruppe – eines der grössten Telekommunikationsunternehmen in Deutschland.

Doch der Reihe nach: Die Marke Pÿur ist unter anderem aus dem erfolgten Zusammenschluss der Kabelunternehmen Tele Columbus, Primacom und Pepcom hervorgegangen. Die neue Marke entstand unter Federführung von Tobias Schmidt (CMO der Tele Columbus AG) und der Leadagentur Foundry (Strategie, Branding und Content) in enger Zusammenarbeit mit Cocomore (UI, Programmierung), TP Marketing (Umsetzung Shops) und Turnleaf (Advisory).

Foundry entwickelte die relevante Positionierung und Strategie. Auf deren Grundlage entstand ein Leitkonzept zur klaren Inszenierung des innovativen Produktportfolios, das erfrischend visuelle Erscheinungsbild und nicht zuletzt der einprägsame Name. Der Trema genannte Doppelpunkt über dem Ypsilon ist dabei ein spielerisches Element. Pÿur bedient sich diesem historischen Buchstaben der deutschen Schriftsprache und verhilft ihm zu neuer Bekanntheit.

Die Agentur, mit Sitzen in Zürich und Berlin, begleitete auch die gestalterische und kreative Transformation der früheren Einzelgesellschaften unter das gemeinsame Markendach. «Das neue Markendesign unterstreicht den Anspruch nach Einfachheit und Klarheit», wird Foundry-Geschäftsführer Sacha Moser in der Mitteilung zitiert. «Durch ein neues Verständnis für die Wünsche der Kunden begegnet Pÿur den Kunden auf Augenhöhe. Die unterschiedliche Zielgruppenansprache führte uns zu einem kommunikativen Grundsatz, den es so in der Deutschen Telko-Branche nicht gibt: Bunt ist auch eine Farbe.»

Der Erfolg lässt sich laut eigenen Angaben in Zahlen messen. Eine repräsentative Befragung bescheinige, dass 58 Prozent der Verbraucher der Meinung seien, dass Pÿur sich stark von anderen Marken abhebe. Im Bereich Internet-Abonnements konnte seit Markenlaunch ein Anstieg von 42 Prozent verzeichnet werden, wie es in der Mitteilung heisst. Die Marke konnte auch die Jury des German Brand Awards überzeugen und als Gewinner hervorgehen. Die Preisverleihung fand letzten Donnerstag in Berlin statt. (pd/cbe)