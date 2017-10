Mit dem Expeditionsanbieter Kobler & Partner mit Sitz in Bern konzipiert und gestaltet Simon Hofer Creative den kompletten Neuauftritt. In einem über zweijährigen Evaluationsprozess wurde so das gesamte Branding und die Kommunikation Off- und Online neu entworfen und umgesetzt.

Die Webseite wird im Frühjahr den modernen Printauftritt ergänzen. Kobler & Partner setzt auch auf Virtual- und Augmented-Reality-Angebote. Der exklusive Kunde kann so beispielsweise die Everestrouten in 3D real erleben und ist mitten drin. Kobler & Partner wird diese Neuheit an der internationalen Alpinmesse in Innsbruck erstmals den Kunden präsentieren.

Verantwortlich bei Kobler & Partner: Mischu Wirth, Ruedi Kellerhals, Jens Röcken; verantwortlich bei Simon Hofer Creative: Simon Hofer (Creative Direction), Markus Brinkrolf (IT und Web, Muc GmbH), Simon Hofer, Melanie Veloso (Art Direction), Melanie Veloso (Webdesign), Reto Andreoli (Fotografie), Patrick Salonen, Oliver Hallberg (Bildbearbeitung), Raffael Dickreuter, Simon Hofer, Emotional Experience (AR/VR), Raffael Dickreuter (Film), Muriel Brinkrolf (Text/Lektorat); Korrektorat: Rotstift AG; Messebau: WTB Bern, Bossbern; Druck: Grafodruck, Stämpfli. (pd/cbe)