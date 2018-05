Coca-Cola lanciert im Mai mit Honest Tea eine weitere Eistee-Marke im Schweizer Markt. In den USA feiert der biozertifizierte Flaschentee dieses Jahr seinen 20. Geburtstag, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt. Das Getränk aus aufgebrühtem Tee stammt aus biologischem Anbau und ist kalorienarm. Vorerst ist Honest Tea in den beiden Geschmacksrichtungen Schwarztee mit Himbeere und Basilikum sowie Grüntee mit Zitrone und Honig erhältlich.

(pd)