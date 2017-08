Brandsoul: Hub soll Wirtschaft und Forschung verbinden

Das «Future Lab» entsteht aus einer Kooperation zwischen dem Swisstech Convention Center auf dem Campus der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) und der Zürcher Kommunikationsagentur Brandsoul, wie es in einer Mitteilung heisst. Ziel des «Future Lab» sei es, nationalen und internationalen Unternehmen branchenrelevante Einsichten aus der Welt der Forschung zu ermöglichen und die gewonnenen Erkenntnisse in ihr Business zu transportieren – dies in einem der weltweit führenden Innovationshubs.

Die zwei- bis fünftägigen «Future Labs» werden in Form und Inhalt individuell an die Wünsche des Unternehmens angepasst, heisst es weiter. So könnten je nach Bedürfnis verschiedene Megatrends wie Mobilität, Digitalisierung oder Robotik in einer inspirierenden Umgebung für zehn bis 500 Teilnehmer kognitiv, aber auch emotional erlebt werden.

Neben Workshops, Unternehmensbesuchen und Vorträgen wichtiger Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Forschung bestehe das «Future Lab» auch aus thematischen Side-Aktivitäten, die aus dem «Future Lab» die perfekte Plattform für Innovation und Austausch machen würden. (pd/tim)