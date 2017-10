Die Produkte und Dienstleistungen des chinesischen Konzerns Huawei sind in über 170 Ländern erhältlich und werden von einem Drittel der Weltbevölkerung genutzt. Damit rangiert Huawei weltweit auf Platz drei bei den Smartphone-Lieferungen. Huawei Consumer Business Group ist eine von Huaweis drei Geschäftsgruppen und umfasst Smartphones, mobile Breitbandgeräte, Heimgeräte sowie Cloud- Dienste, wie es in einer Mitteilung heisst.

Plan.Net Suisse übernimmt ab November 2017 die Markenkommunikation in der Schweiz. Im Fokus steht die Umsetzung internationaler Kampagnen sowie die Konzeption und Realisierung lokaler Kampagnen, dazu Sponsoringmassnahmen und Launch-Kampagnen. Eingebettet sind diese Massnahmen in einer Weiterentwicklung des Brands und verfolgt damit einen integrierten und gesamtheitlichen Ansatz.

«Wir sind überzeugt, mit Plan.Net Suisse die richtige Wahl als Branding-Agentur getroffen zu haben. Bereits in den ersten Gesprächen stimmte die Chemie zwischen den beiden Teams. Dieser dynamische Mix aus beiden Unternehmen ist zweifelsfrei die perfekte Plattform für diese Zusammenarbeit», wird Markus Bühlmann, Marketing Director of Consumer Business Huawei Technologies Switzerland AG, in der Mitteilung zitiert.

Damit wird die gesamte Kommunikation von Huawei unter ein gemeinsames Dach gestellt und mit einer übergreifenden Strategie weiterentwickelt. (pd/cbe)