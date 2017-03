Studio Schoch: Im Auftrag des guten Geschmacks

Studio Schoch betreut die Marke Café Royal seit 2013 und gestaltet nun die neuste Limited Edition Café Royal Agent’s Choice Espresso No. 2. Der Markenbotschafter Robbie Williams hat den intensiven Espresso mit angenehm fruchtigen Säure und feinen Nuss-Aromen getestet und genehmigt, schreibt die Agentur in einer Mitteilung. Um dem Agenten im Auftrag des guten Geschmacks gerecht zu werden, erstrahlt die Verpackung komplett in Goldfolie.

«La dolce Vita»

Ausserdem hat das Sortiment von Café Royal Zuwachs bekommen. In Zusammenarbeit mit Delica hat Studio Schoch ein italienisches Trio für Café Royal kreiert. Die drei kräftigen Kaffeesorten, erhalten zusätzlich zum bestehenden Grunddesign einen Rahmen in den Flaggenfarben des Landes. Die typischen Facetten von Café Royal werden auch in der Italian Edition aufgenommen und jeweils farblich auf einen Farbteil der Flagge abgestimmt, sodass es in der Range wieder die Trikolore ergibt. Die Stärke und Wertigkeit des Kaffees finden ihren Ausdruck im folierten Schriftzug unterhalb des Café Royal Logos.

Verantwortlich bei Studio Schoch: Dominik Schoch (Creative Director), Anna Schobinger (Design), Tina Fuchs (Beratung). (pd/cbe)