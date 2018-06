Alert: Innovativer Auftritt, der elektrisiert

AF-Consult Switzerland gehört zur Division Energy der schwedischen AF-Gruppe. In der Schweiz ist AF «einer der grössten Marktplayer im Energie- und Umwelttechnikbereich» und engagiert sich vor allem in den Sektoren erneuerbare Energiemärkte, Wasserkraftwerke, Nuklearenergie, thermische Kraftwerke und Netzwerkübertragung, wie die Agentur Alert in einer Mitteilung schreibt.

Die anspruchsvollen Inhalte und Fakten werden durch Leserführung und Ankerpunkte, durch emotionale Bildsprache und attraktive Optik verständlich vermittelt. Die Laschen-Lösung für Einlageblätter ermöglicht die stete Aktualisierung, zum Beispiel bei neuen Projekten. So wird die Broschüre zum idealen Sales-Tool. «Die Imagebroschüre ist durch das Redesign nicht nur ein absoluter Hingucker geworden, der unserem Unternehmen ein Gesicht gibt», wird Sabine Bargetzi, Communication Manager/Executive Assistant von AF-Consultant, zitiert. «Sie hilft uns ganz konkret bei Verkaufsgesprächen.»

Durch das gezielte Einsetzen von Lokalkolorit im Bildteil wird das Unternehmen darüber hinaus noch stärker in der Schweiz verankert. Gleichzeitig funktioniert die Broschüre aber dank ihres modernen Magazin-Charakters auch hervorragend im internationalen Kontext.

«Alert hat verstanden, vor welchen Herausforderungen wir bei der Überarbeitung dieser Imagebroschüre standen. Sie haben unsere Visionen aufgegriffen, hinterfragt, umgestellt und schliesslich erfolgreich umgesetzt», so Bargetzi. «Der Zeitplan war eng, die Zusammenarbeit umso inspirierender und produktiver. So haben wir uns zu gegenseitigen Höchstleistungen animiert.»

Verantwortlich bei AF-Consult: Sabine Bargetzi, Communication Manager/Executive Assistant; verantwortlich bei Alert AG: Katrin Walther (Projektleiterin), Dani Pauli (Grafik & Desktop Publishing), Sandra Schwab (Grafik), Robert Huber (Fotograf). (pd/cbe)