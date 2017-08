Die Werbekanzlei: Invasion erhält ein neues Kleid

Die Werbekanzlei wurde laut Mitteilung beauftragt, Invasion in die heutige Zeit zu führen. So wurden Werbematerialien kreiert, die ineinander fliessen, für sich alleine stehen können und die Innovation des Unternehmens Invasion zeigen. Die Firmenfarben wurden markant eingesetzt, als Eye Catcher, das Logo wurde leicht angepasst und das Wording komplett überarbeitet. So sei schnell erkennbar für was Invasion stehe und dies helfe natürlich auch den Entscheidungsträgern, die das Unternehmen buchen würden. Outsourcing von technischem Know-how sei ein effizientes Mittel um Geld zu sparen und interne Ressourcen zu schonen. Genau dies bringe der neue Auftritt auf den Punkt.

Die Unique Selling Propositions würden herausstechen und die Best Cases visuell in den Vordergrund gestellt, heisst es weiter. So dass Invasion sich nun auch gebe, für was es immer schon gestanden hätte – Innovation, technisches Know-how und hohe Beratungskompetenz.

Der Neuauftritt sowie das Steckenpferd von Invasion, das Kinetic Light System kann jetzt an der EMEX gesehen werden.

Verantwortliche bei DWK: Turan Oeznalci (Creative Director), Patrick Varga (Managing Director), Mischa Müller (Art Director) Alexandra Kaufmann (Graphic Designer), Nikolette Palinkas (Graphic Designer) und Ladina Baumgartner (Project Manager). (pd/tim)