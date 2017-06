Unic: Ivo Bättig ist neu Partner

Ivo Bättig erweitert per 1. April 2017 den Partnerkreis von Unic. Bättig ist seit 1. April 2011 beim Unternehmen und verantwortete über vier Jahre das operative Geschäft von Unic (persoenlich.com berichtete). Als Kenner der Branche hat er mit seinem Know-how in den Bereichen IT, Beratung und Management neue Impulse gesetzt, wie es in einer Mitteilung heisst. Danach habe Bättig als Chief Strategy Officer den Strategieprozess geleitet und die Weiterentwicklung von Unic sowie die damit einhergehende Einführung der responsiven Organisationsform Holakratie massgeblich geprägt.

Heute hat Bättig unterschiedliche Rollen inne. Neben seinem Fokus auf das Projektgeschäft von Unic begleitet er als Holacracy-Implementation-Lead und Coach die Einführung und Entwicklung der neuen Organisationsform bei Unic und den damit verbundenen kulturellen Change.

Vor seinem Eintritt bei Unic war er in diversen Geschäftsleitungsfunktionen, Branchen und Ländern tätig und hat als Unternehmensberater bei Accenture langjährige und internationale Erfahrung gesammelt. (pd/cbe)