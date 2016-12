Bernexpo Groupe: Jennifer Somm wird Geschäftsführerin

Jennifer Somm ist eine in der digitalen Geschäftswelt erfahrene Live-Kommunikationsspezialistin mit einem Abschluss der Universität St. Gallen. Sie wird Anfang März 2017 CEO der Bernexpo Groupe.

Somm verfügt über ein breites Spektrum an Management- und Kommunikations-Erfahrung in den Bereichen Konsumgüter, Medien, Politik und Wirtschaft. Sie gilt als analytische und Technologie-affine Teamleaderin mit grosser Erfahrung im Management komplexer Projekte, heisst es in einer Mitteilung.

Zu den beruflichen Stationen der gebürtigen Zugerin gehören unter anderen die Geschäftsleitung der Rufener Events Ltd. BSW sowie ihre Tätigkeit als Kommunikationsberaterin bei Jäggi Communications (heute Burson Marsteller). (pd/cbe)