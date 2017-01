Basel kauft ein: Jetzt kann das Shoppen losgehen

Mit der ersten Ausgabe von «Basel kauft ein!», das analog «Basel geht aus!» konzipiert ist, will die Basler Kantonalbank in Partnerschaft mit «Pro Innerstadt Basel» auf die Ladenvielfalt in Gross- und Kleinbasel aufmerksam machen, wie die BKB in einer Mitteilung schreibt.

Von jungen Modelabels über Vintage-Boutiquen bis zu den traditionsreichen Familiengeschäften sei die Auswahl auch in den Quartieren enorm. Das Magazin ist klar gegliedert und bietet eine Reihe von Orientierungshilfen.

Die druckfrische Ausgabe des Lifestyle-Magazins ist ab 2. Juni 2017 für 24.50 Franken am Kiosk und in ausgewählten Buchhandlungen erhältlich. Herausgegeben wird «Basel kauft ein!» von Gourmedia in Zürich, die seit 2006 «Basel geht aus!» publiziere. (pd/clm)