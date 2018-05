Swiss Award Corporate Communications: Jetzt können Projekte eingereicht werden

Der vom Schweizer Berufsverband PR Suisse getragene einzige Schweizer Preis für Unternehmenskommunikation geht bereits in die 14. Runde. Ab sofort können Projekte eingegeben werden, die sich über vernetzte und leistungsfähige Kommunikationslösungen ausweisen, heisst es in einer Mitteilung.

Beurteilt werden sie von einer unabhängigen Jury aus Praxis und Wissenschaft unter dem Vorsitz von Peter Stücheli-Herlach (ZHAW). Diese orientiere sich an klaren und zuvor schon öffentlich bekannten Kriterien, heisst es weiter. Eingabeberechtigt sind Projekte von Unternehmen, Agenturen, Behörden und NPO. Die Preisträger gewinnen einen «Communicator» sowie eine Urkunde und sind zudem für die höchste Auszeichnung «Iron Communicator» nominiert.

An der jährlichen Award Night werden die Projekte präsentiert, die Auszeichnungen vergeben und die Juryentscheide begründet. Die Eingabefrist läuft am 30. Juni ab. Die Award Night mit Preisverleihung findet am Donnerstag, 6. September ab 17.30 Uhr im Zürcher Club Escherwyss statt. Alle Informationen zur Ausschreibung finden Sie hier. (pd/wid)