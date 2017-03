Nissan Schweiz: José Peixoto folgt auf Madeleine Baumann

José Peixoto wird per 1. April als Director Communications die Öffentlichkeitsarbeit von Nissan Schweiz verantworten. Der 37-Jährige wird damit Nachfolger von Madeleine Baumann, die seit mehr als 30 Jahren für den Schweizer Standort der japanischen Automarke tätig ist, wie es in einer Mitteilung heisst. In dieser Zeit habe sie die Renaissance der Marke ebenso kommunikativ begleitet wie die Veränderungen, die mit der 1999 vereinbarten Renault-­Nissan­-Allianz einhergegangen seien.

Den Einstieg in die Branche schaffte Peixoto mit der klassischen Ausbildung zum Automechatroniker. Anschliessend arbeitete er über 8 Jahre bei Eurotax als leitender Redaktor der Fachzeitschrift «Autoinformation», ehe er von 2013 bis 2016 die Leitung der Presse­ und Öffentlichkeitsarbeit von Citroën und DS Automobiles (Suisse) SA übernahm. Im Februar 2016 wechselte der 37­-Jährige schliesslich in die Kommunikationsabteilung der Schweizer Nissan-Zentrale mit Sitz in Urdorf.

«Unser neuer Director Communications José Peixoto kennt die Branche, den Schweizer Automarkt und die Medienlandschaft aus seiner langjährigen Tätigkeit bestens. Mit José Peixoto sehen wir uns optimal aufgestellt, die kommunikativen Herausforderungen der Zukunft zu meistern: Denn die Kommunikation wird sich ebenso wandeln wie die gesamte Automobilbranche», wird Claudia Meyer, Country Director Nissan Schweiz, in der Mitteilung zitiert.